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Реконструкцию контейнерных площадок в Молжаниновском проведут по трем адресам
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Реконструкцию контейнерных площадок в Молжаниновском проведут по трем адресам 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В Молжаниновском до конца августа в рамках программы летнего благоустройства проведут реконструкцию контейнерных площадок. Как сообщил глава района Артур Силиверстов на встрече с населением, прошедшей накануне в актовом зале управы, работы будут вести по трем адресам.
— Контейнерные площадки появятся на 3-й Сестрорецкой, 2, 1-й Сестрорецкой, 9 и на Приозерной, 30, — уточнил заместитель главы управы по работе с населением Алексей Полунин.
Контейнерные площадки установят в местах размещения контейнеров для мусора.
— Сейчас при наполнении контейнеров мусор разлетается в разные стороны, — пояснил Полунин. — На объектах мы смонтируем навесы и обустроим прилегающую территорию (сделаем удобными подходы к площадкам). (то)
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