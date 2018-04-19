Рошкович: Роддом и больницы Выборга останутся тёплыми

На экстренном совещании в здании выборгской администрации, которое проходит 19 апреля, первый заместитель главы Выборгского района Владимир Рошкович заявил, что несмотря на отключения котельных, больницы города и роддом останутся с теплом.