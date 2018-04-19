В Ярославской области действует 56 отрядов юных инспекторов дорожного движения

— В этом году слет посвящен 45-летию создания отрядов юных инспекторов дорожного движения, — отметила первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева . — Это одно из самых массовых детских объединений в стране, и в нашем регионе сейчас действует 56 таких отрядов, которые объединяют около тысячи ребят. Мы за то, чтобы это движение активно развивалось, потому что уважение к закону, к соблюдению правил, которое формируется в сознании совсем еще юных инспекторов, и приводит к достижению главной цели — снижению детского дорожно-транспортного травматизма.

На областной слет собрались 13 команд из 12 муниципальных районов. Активисты представляли наиболее яркие, интересные и масштабные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма.

Также были проведены семинар и мастер-класс для школьников и педагогов. Специалисты Ярославского территориального центра медицины катастроф показали приемы оказания первой доврачебной помощи. Кроме того, внимание было уделено необходимости использования светоотражающих элементов.

В завершение слета состоялось награждение победителей и призеров. Первое место заняла команда юных инспекторов рыбинской школы №3, второе и третье — участники из ярославской школы №29 и Петровской школы Ростовского района. Им вручены рюкзаки, жилеты и фляжки. Светоотражающие браслеты в подарок получили все участники слета.