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На Поликарпова вспомнили подвиг Александра Невского и его воинов
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На Поликарпова вспомнили подвиг Александра Невского и его воинов 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Одним из дней воинской славы России является день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).
Так, в школе № 1288 на Поликарпова, 3а провели радиолинейку, посвященную доблестной и героической битве.
— Ледовое побоище — это одна из самых известных битв в истории России. Сражение состоялось в начале апреля 1242 года на Чудском озере, с одной стороны в нем принимали участие войска, которые возглавлял Александр Невский, с другой стороны ему противостояли войска германцев-крестоносцев, — рассказывали ведущие радиолинейки.
Ледовое побоище вошло в историю и как замечательный образец военной тактики и стратегии. Умелое построение боевого порядка, четкая организация взаимодействия отдельных его частей, особенно пехоты и конницы, постоянная разведка и учет слабых сторон противника при организации сражения, правильный выбор места и времени, хорошая организация тактического преследования, уничтожение большей части превосходящего противника — все это определило русское военное искусство как передовое в мире. (то)
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