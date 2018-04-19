На Поликарпова вспомнили подвиг Александра Невского и его воинов

Одним из дней воинской славы России является день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

Так, в школе № 1288 на Поликарпова, 3а провели радиолинейку, посвященную доблестной и героической битве.

— Ледовое побоище — это одна из самых известных битв в истории России. Сражение состоялось в начале апреля 1242 года на Чудском озере, с одной стороны в нем принимали участие войска, которые возглавлял Александр Невский, с другой стороны ему противостояли войска германцев-крестоносцев, — рассказывали ведущие радиолинейки.

Ледовое побоище вошло в историю и как замечательный образец военной тактики и стратегии. Умелое построение боевого порядка, четкая организация взаимодействия отдельных его частей, особенно пехоты и конницы, постоянная разведка и учет слабых сторон противника при организации сражения, правильный выбор места и времени, хорошая организация тактического преследования, уничтожение большей части превосходящего противника — все это определило русское военное искусство как передовое в мире. (то)