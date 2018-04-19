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Расписание двух утренних «Ласточек» на участке Тверь-Москва изменится с 28 апреля
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Расписание двух утренних «Ласточек» на участке Тверь-Москва изменится с 28 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Расписание движения двух скоростных поездов «Ласточка» на участке Тверь (Конаково)-Москва незначительно изменится с 28 апреля, сообщили в пресс-службе Московско-тверской пригородной пассажирской компании.
«С 28 апреля две «Ласточки» на участке Тверь (Конаково)-Москва начнут курсировать по новому расписанию. Подробно с изменениями в расписании можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что скоростной поезд №7597 Конаково-Москва будет отправляться в 6:30 (сейчас — 6:35), далее «Конаковский Мох» в 6:51, Клин в 7:21, затем — действующим расписанием. Другой скоростной поезд №7503 Тверь-Москва будет отправляться в 6:46 (сейчас — 6:45), далее «Редкино» в 7:02, «Завидово» в 7:11, Клин в 7:27, затем — действующим расписанием.
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