Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по уровню охраны труда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. / ТАСС /. Ростовская область вошла в тройку регионов — лидеров по уровню охраны труда на производстве. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр труда и социального развития области Елена Елисеева.

"В рамках четвертой всероссийской недели охраны труда, состоявшейся в Сочи , донской регион занял второе место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда» и получил серебряную медаль призера всероссийского конкурса «Успех и безопасность», — сказала она.

По словам Елисеевой, за последние пять лет в Ростовской области уровень общего травматизма снизился более чем на 36,9%, а количество несчастных случаев со смертельным исходом — на 36,8%.

"Все это стало результатом слаженной и эффективной работы всех заинтересованных сторон", — продолжила Елисеева, отметив, что в Ростовской области вопросам сохранения жизни и здоровья населения всегда уделялось особое внимание.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС также напомнили, что в рамках всероссийской недели охраны труда работодатели региона поучаствовали в различных мероприятиях, посвященных вопросам условий и охраны труда.

В частности, речь идет о конференции «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда», круглом столе по вопросам влияния безопасных условий труда на повышение производительности и работе выставки детского рисунка «Охрана труда глазами детей».