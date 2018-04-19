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Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по уровню охраны труда
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Ростовская область вошла в тройку регионов-лидеров по уровню охраны труда 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Ростовская область вошла в тройку регионов — лидеров по уровню охраны труда на производстве. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр труда и социального развития области Елена Елисеева.
"В рамках четвертой всероссийской недели охраны труда, состоявшейся в Сочи, донской регион занял второе место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации в области охраны труда» и получил серебряную медаль призера всероссийского конкурса «Успех и безопасность», — сказала она.
По словам Елисеевой, за последние пять лет в Ростовской области уровень общего травматизма снизился более чем на 36,9%, а количество несчастных случаев со смертельным исходом — на 36,8%.
"Все это стало результатом слаженной и эффективной работы всех заинтересованных сторон", — продолжила Елисеева, отметив, что в Ростовской области вопросам сохранения жизни и здоровья населения всегда уделялось особое внимание.
В пресс-службе регионального правительства ТАСС также напомнили, что в рамках всероссийской недели охраны труда работодатели региона поучаствовали в различных мероприятиях, посвященных вопросам условий и охраны труда.
В частности, речь идет о конференции «Стремление к нулю: национальная стратегия в сфере охраны труда», круглом столе по вопросам влияния безопасных условий труда на повышение производительности и работе выставки детского рисунка «Охрана труда глазами детей».
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