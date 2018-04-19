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«Cбербанк» запускает акселератор для стартапов в сфере интеллектуальной робототехники
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«Cбербанк» запускает акселератор для стартапов в сфере интеллектуальной робототехники 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
В течение трех месяцев участники смогут дорабатывать прототипы своих решений в мастерских профильной лаборатории «Сбербанка». Стартапы должны успеть найти точки роста бизнеса и каналы привлечения новых клиентов, сфокусироваться на самых прибыльных сегментах и подготовить MVP (minimum viable product).
Пилотный проект может быть реализован в «Сбербанке» при наличии спроса на него со стороны бизнес-подразделений.
Эксперты ФРИИ окажут акселератору консалтинговую, образовательную, маркетинговую и юридическую поддержку, фонд обещает предоставить стартапам доступ к лучшим специалистам рынка и индивидуальных трекеров, обещают организаторы.
Подробности программы станут известны 24 апреля на стенде лаборатории робототехники «Сбербанка» в рамках Skolkovo Robotics Forum.
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