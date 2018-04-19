«Cбербанк» запускает акселератор для стартапов в сфере интеллектуальной робототехники

В течение трех месяцев участники смогут дорабатывать прототипы своих решений в мастерских профильной лаборатории «Сбербанка» . Стартапы должны успеть найти точки роста бизнеса и каналы привлечения новых клиентов, сфокусироваться на самых прибыльных сегментах и подготовить MVP (minimum viable product).

Пилотный проект может быть реализован в «Сбербанке» при наличии спроса на него со стороны бизнес-подразделений.

Эксперты ФРИИ окажут акселератору консалтинговую, образовательную, маркетинговую и юридическую поддержку, фонд обещает предоставить стартапам доступ к лучшим специалистам рынка и индивидуальных трекеров, обещают организаторы.

Подробности программы станут известны 24 апреля на стенде лаборатории робототехники «Сбербанка» в рамках Skolkovo Robotics Forum.