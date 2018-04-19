Глава Минобрнауки РФ поздравила коллектив «АиФ» с юбилеем газеты

За эти годы издание стало флагманом отечественной журналистики, покорив российские и международные мировые олимпы в информационной сфере, говорится в письме Ольги Васильевой

По словам Васильевой, за эти годы издание стало флагманом отечественной журналистики, покорив российские и международные мировые олимпы в информационной сфере.

«Своим высоким профессионализмом и беспристрастным освещением общественно-политической жизни нашей страны вы завоевали доверие не одного поколения читателей», — говорится в письме министра.

Ольга Васильева пожелала коллективу «АиФ» сохранения традиций качества журналистского ремесла, неисчерпаемого вдохновения и ярких успехов в новых проектах.