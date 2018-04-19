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Глава Минобрнауки РФ поздравила коллектив «АиФ» с юбилеем газеты
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Глава Минобрнауки РФ поздравила коллектив «АиФ» с юбилеем газеты 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
За эти годы издание стало флагманом отечественной журналистики, покорив российские и международные мировые олимпы в информационной сфере, говорится в письме Ольги Васильевой
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева поздравила коллектив редакции «Аргументы и факты» с 40-летием еженедельника.
По словам Васильевой, за эти годы издание стало флагманом отечественной журналистики, покорив российские и международные мировые олимпы в информационной сфере.
«Своим высоким профессионализмом и беспристрастным освещением общественно-политической жизни нашей страны вы завоевали доверие не одного поколения читателей», — говорится в письме министра.
Ольга Васильева пожелала коллективу «АиФ» сохранения традиций качества журналистского ремесла, неисчерпаемого вдохновения и ярких успехов в новых проектах.
Ранее «Аргуметы и факты» поздравил президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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