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На Курпских высотах в Кабардино-Балкарии заложили «Аллею Славы»
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На Курпских высотах в Кабардино-Балкарии заложили «Аллею Славы» 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В селе Верхний Курп, а Кабардино-Балкарии высадили дубовую «Аллею Славы» в честь героев Великой отечественной войны.
50 саженцев красного дуба для аллеи привезли из Северной Осетии. Высаживали деревья представители региональных отделений ДОСААФ и природоохранных министерств Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
«Здесь, на Курпских высотах Кабардино-Балкарии, как и у Эльхотовских ворот в Северной Осетии, в 1942 году в результате ожесточенных боев героические советские воины остановили и разгромили группировку немецко-фашистских войск», — отметил ветерана регионального отделения ДОСААФ Кабардино-Балкарии Юрий Ашинов. Его слова передаются на сайте Минприроды Северной Осетии.
На Курпских высотах в 1942 году были остановлены немецкие войска ценой 17 тысяч убитых и раненых советских солдат.
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