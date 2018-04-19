На Курпских высотах в Кабардино-Балкарии заложили «Аллею Славы»

В селе Верхний Курп, а Кабардино-Балкарии высадили дубовую «Аллею Славы» в честь героев Великой отечественной войны.

50 саженцев красного дуба для аллеи привезли из Северной Осетии . Высаживали деревья представители региональных отделений ДОСААФ и природоохранных министерств Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

«Здесь, на Курпских высотах Кабардино-Балкарии, как и у Эльхотовских ворот в Северной Осетии, в 1942 году в результате ожесточенных боев героические советские воины остановили и разгромили группировку немецко-фашистских войск», — отметил ветерана регионального отделения ДОСААФ Кабардино-Балкарии Юрий Ашинов. Его слова передаются на сайте Минприроды Северной Осетии.

На Курпских высотах в 1942 году были остановлены немецкие войска ценой 17 тысяч убитых и раненых советских солдат.