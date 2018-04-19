Эксперты: регионам РФ необходимо обмениваться опытом для улучшения инвестклимата

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Регионам России необходимо обмениваться опытом и создать единую информационную базу о предприятиях и инвесторах для повышения собственного инвестиционного климата, к такому выводу пришли эксперты в ходе дискуссии «Регионы России: успешный опыт построения благоприятного инвестклимата» в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Борьба за инвестора мешает регионам РФ взаимодействовать, считает председатель Общественного совета Минпромторга РФ , председатель экспертного совета Федерации развития промышленности Антон Данилов-Данильян. «Каждый борется за инвестора, пытается затащить к себе на площадку, стратегический обмен опытом реально не происходит», — сказал он и пояснил, что взаимодействие приведет к повышению эффективности экономик регионов.

Кроме того, отсутствие свободного доступа к информации о предприятиях региона отпугивает потенциальных инвесторов, считает эксперт.

"Во-первых, информационное представление соответствующих возможностей [предприятий] далеко не всегда это сделано так, что это понятно заказчику. Дело не в том, что иногда отсутствует [информация] на английском языке.

Главное, что не понятна структура сайта, к кому обращаться — нет обратной связи. Иногда даже губернатор дает свой мобильный телефон, но попробуй потом установи обратную связь по решению проблемных вопросов, то есть, на первом этапе вроде полная открытость, а на следующих этапах начинает возникать бюрократическая, ватная ситуация", — пояснил он.

По мнению директора по региональному развитию Российского союза промышленников и предпринимателей Рафаэля Хусяиншина, несмотря на конкуренцию, регионы понимают важность сотрудничества. «Несмотря на то, что субъекты Российской Федерации конкурируют за инвестиции, большинство региональных институтов развития сходятся во мнении, что необходима межрегиональная кооперация. Здесь мы предложили свое решение -это меморандум о сотрудничестве между корпорациями развития, такой меморандум запланирован к подписанию осенью текущего года», — сказал он.

Привлечение инвесторов

Простой подход в общении с потенциальными партнерами позволил Агентству инвестиционного развития Ростовской области привлечь за последние годы в регион порядка $6 млрд инвестиций, поделился в ходе обсуждения руководитель агентства Игорь Бураков

"У нас предельная нацеленность на результат, нам не важно сколько мы провели встреч, семинаров, круглых столов. У нас главный KPI — это реализованный проект. Сила нашего региона в простоте, нам надо стремиться к простоте. Бизнес просто не успевает познакомиться с формой поддержки [когда их много]", — сказал он и добавил, что важно не увеличивать количество форм поддержки предприятий, а разъяснять механизм существующих мер и фокусироваться на успешных механизмах помощи.

Единая система строительного комплекса, которая реализована в Санкт-Петербурге , помогла городу заинтересовать девелоперов из разных регионов страны и повысить конкуренцию на рынке, рассказал генеральный директор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов . «На сегодняшний день доминирующее количество процессов, которые необходимо пройти, получить необходимую разрешительную документацию, переведены в электронную форму. Именно эта система позволяет нейтрализовать возможности злоупотребления чиновников на местах и исключает всю коррупционную составляющую. Именно эта система позволяет [говорить], что сегодня в регион Санкт-Петербурга приходит девелоперы со всей страны, потому что есть абсолютно четкие и понятные механизмы получения документации», — сказал он.

Единая система

По мнению Рафаэля Хусяиншина, одной из проблем, которая лежит в основе слабой инвестпривлекательности регионов, является отсутствие школы специалистов по привлечению партнеров, но работа в этом направлении ведется.

Создание единой информационной системы об инвесторах и единого реестра документов, имеющих стратегическое значение для формирования инвестиционного климата, упростит задачу регионов в поиске инвесторов. «Мы очень надеемся, что возникнет некая сетевая система, информационная система, в которой будет необходимая информация о каждом заявителе во все институты развития, включая как федеральный, так и региональный уровень специализированных организаций [по работе с инвесторами], чтобы понять, кто активен, кто пассивен,

сейчас такой системы нет», — сказал Антон Данилов-Данильян.

В ходе обсуждения эксперты сошлись во мнении, что для оценки инвестиционной привлекательности и результативности регионов РФ стоит исходить не из показателей проведенных форумов, переговоров и других мероприятий, а из количества заключенных контрактов, привлеченных средств, результативности инвестпроектов.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.