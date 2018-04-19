Более 10 тыс. гостей ожидают на фестивале экотуризма «Воспетая степь» в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. / ТАСС /. Организаторы седьмого фестиваля экологического туризма «Воспетая степь», который состоится 21 апреля в Ростовской области , ожидают на мероприятии свыше 10 тыс. гостей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в правительстве региона.

"Мероприятие проводится в Орловском районе с 2013 года, и если в первый год его участниками стали всего 300 человек, то в прошлом году сюда приехало около 10 тыс. человек со всей страны", — сказал представитель правительства, отметив, что в текущем году ожидается не меньше участников. По его словам, фестиваль успел стать популярным в России . Он занял восьмую строчку в рейтинге лучших региональных фестивалей и праздников весны, популярных у туристов, по версии аналитического агентства «Турстат».

Ожидается, что на нем представят две площадки. На одной пройдет торжественное открытие фестиваля и выступление творческих коллективов. «Эта площадка расположена в трех километрах от визит-центра государственного природного биосферного заповедника „Ростовский“, — сказал собеседник агентства. На другой площадке будут проводиться экскурсии для участников фестиваля.

В рамках мероприятия в палаточном городке муниципальные образования Ростовской области представят наиболее интересные культурно-творческие направления дополнительного экологического образования. Свои экспозиции также предложат высшие учебные заведения и учреждения культуры.

Отдельную выставку подготовило и областное министерство природных ресурсов и экологии . „Она посвящена природно— заповедному фонду Ростовской области и развитию экологического добровольчества на особо охраняемых природных территориях“, — пояснили в правительстве. В частности, экспозицию разделят на десять тематических зон с интерактивным взаимодействием, посвященных методам изучения местных природных объектов.

»Фестиваль стал доброй и красочной традицией, он приурочен к незабываемому, но кратковременному зрелищу — цветению степных тюльпанов и ирисов", — заметил в беседе с журналистами глава регионального Минприроды Михаил Фишкин. Он ожидает, что огромное количество различных тематических площадок позволят участникам мероприятия обменяться опытом, установить полезные контакты и просто отдохнуть всей семьей.