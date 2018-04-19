Севастополь подписал соглашение о сотрудничестве с Эритреей

«Символично, что это произошло в канун 25-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Эритреей, — отметил Дмитрий Овсянников. — И как раз подписание соглашения о взаимодействии с городом Массауа очень важно — это всецело поддержано МИДом России , очередной шаг к развитию побратимских отношений между Севастополем и зарубежными городами».

Соглашение определяет широкий перечень взаимоотношений. Как подчеркнул губернатор, учитывая хорошие международные отношения России и Эритреи, был определен круг будущих взаимоотношений в областях государственного управления, экономики, культуры, образования и спорта. Он заявил о готовности при необходимости оказывать всецелую поддержку Массауа, который также является портовым городом.

«Это отличный вызов наладить отношения в сферах культуры, туризма, сельского хозяйства, и мы готовы помочь Массауа, и ожидаем того в ответ», — заявил Овсянников.

Посол Государства Эритрея в Российской Федерации Петрос Цеггай Асгедом. также подчеркнул схожесть двух городов. «После войны Севастополь был очень сильно разрушен, поэтому неслучайно он именуется городом-героем. Город Массауа тоже был полностью разрушен во время войны. Массауа не такой большой, как Севастополь, но очень важный, ведь фактически — это окно в Африку. При помощи Севастополя мы хотим вернуть нашему городу красоту и оживленность, ведь он является „жемчужиной Красного моря“, — рассказал посол.

Массауа — город и административный центр провинции Сэмиэн-Кэй-Бахри в Эритрее, порт на Красном море. В городе развита цементная, рыбная промышленность, солеварни. В городе также расположена военно-морская база. Эритрея является многонациональной страной, с населением примерно в шесть миллионов человек. ВВП Эритреи на душу населения по паритету покупательной способности — $1200 (оценка на 2015 г., 221-е место в мире). В основе экономики — аграрный сектор.