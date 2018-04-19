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Спасатели вытащили кота из бетонной плиты в Караганде
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Спасатели вытащили кота из бетонной плиты в Караганде 

360tv.ru 1 час назад
Карагандинские спасатели целый час доставали кота, попавшего каким‐то образом в техническое отверстие бетонной плиты.
В Караганде кот забрался в узкое отверстие бетонной плиты, однако вылезти он так и не смог. Местные жители сбежались к потерпевшему на жалобное мяуканье.
Вытащить его самостоятельно никто не смог. После чего жители позвонили в Карагандинскую службу спасения.
Прибывшие на место специалисты потратили почти час, чтобы расширить техническое отверстие плиты, не задев животное.
В феврале пожарным удалось спасти кота из волгоградской квартиры, где погибли три человека.
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