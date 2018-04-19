Спасатели вытащили кота из бетонной плиты в Караганде

Карагандинские спасатели целый час доставали кота, попавшего каким‐то образом в техническое отверстие бетонной плиты.

Караганде кот забрался в узкое отверстие бетонной плиты, однако вылезти он так и не смог. Местные жители сбежались к потерпевшему на жалобное мяуканье.

Вытащить его самостоятельно никто не смог. После чего жители позвонили в Карагандинскую службу спасения.

Прибывшие на место специалисты потратили почти час, чтобы расширить техническое отверстие плиты, не задев животное.

В феврале пожарным удалось спасти кота из волгоградской квартиры, где погибли три человека.