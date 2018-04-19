«Повторение — мать учения»: Во Львове в четвертый раз заминировали три бизнес-центра

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

«Сегодня, 19 апреля, в полицию поступила информация о том, что около 12.00 на электронную почту Центра безопасности города поступило сообщение о минировании трех львовских бизнес-центров на улицах Героев УПА (запрещена в РФ — ред.), Промышленной и Богдана Хмельницкого. На местах работают эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и другие соответствующие службы», — говорится в сообщении.

Правоохранители эвакуировали людей, а также принялись обследовать помещения и прилегающие территории. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

В полиции напомнили, что на прошлой неделе сообщения о минировании трех бизнес-центров поступали трижды и ни в одном из случаев информация не подтверждалась.

При этом сообщавшие о минировании пока не задержаны. Однако ранее задержали другого «минера», который сообщил о взрывчатки на Краковском рынке.