Катар станет островом и не сможет принять у себя Мундиаль-2022

7 апреля Саудовская Аравия анонсировала проект «Сальва». На саудовско-катарской границе планируется вырыть канал, который фактически превратит Катар в остров. Эр-Рияд заявляет, что прежде всего этот проект нацелен на развитие туристической отрасли на востоке страны, однако многие склонны рассматривать его в контексте непрекращающейся блокады Дохи рядом государств Персидского Залива.

Ливанский портал «Араби21» сообщил сегодня, что в новостном выпуске на государственном саудовском телевидении сегодня говорилось о том, что Катар могут лишить права проведения Чемпионата мира по футболу в 2022 году. По словам диктора, в ближайшее время он не будет выполнять одно «особенное условие», предъявляемое к хозяевам Чемпионата. Речь идет как раз о канале «Сальва». Это затруднит путь гостей в Катар, а также вызовет массу экономических сложностей, мешающих подготовку к Чемпионату.

Пользователи соцсетей в Катаре мгновенно отреагировали на этой сообщение, указывая на то, что наличие сухопутной границы не играет роли в принятии решения ФИФА. Они также напомнили, что Чемпионаты мира проходили в Южной Корее Японии (2002) и Великобритании (1966), который также являются островными государствами.

Спортивные новости: # Морской_канал_Сальва # угрожает мечтам #Катара о проведении #ЧМ-2022 #Новости

فيديو | #قناة_سلوى_البحرية تهدد أحلام #قطر بإستضافة بطولة #كأس_العالم 2022 م. #الإخبارية pic.twitter.com/6w6mFNy4UP

— الإخبارية — رياضة (@sport_ekh) 14 апреля 2018 г.

​Халед #Катар: Наиглупейшие новостные сообщения, которые я видел: нет медиа-культуры, нет спортивной культуры, нет олимпийской культуры. Только культура ненависти, зависти и глупости @ saudq1978 @alekhbariyatv Мой вопрос: Япония не была островом когда проводила ЧМ в 2002 году? А когда Британия начала готовиться к проведению ЧМ-2018, она не была островом?

اغبى من هالتقارير الاخبارية ما شفت لا ثقافة اعلامية ولا ثقافة رياضية ولا ثقافة اولمبية فقط ثقافة حقد وحسد وغباء @alekhbariyatv @saudq1978 سؤالي: اليابان اليست جزيرة عندما استضافة #كاس_العالم 2002 ؟ بريطانيا عندما ترشحت لاستضافة كاس العالم 2018 الييت جزيرة ؟ pic.twitter.com/5EmDO0iFJi

— خالد #قطر 🇶🇦 (@km83q) 18 апреля 2018 г.

Турки Шахлюб: Я не могу поверить, что ненависть и зависть к братской стране настолько велика из-за ее победы в выборах хозяйки #ЧМ_2022!

لا أصدّق أنَّ الحقد والحسد يوصل لهذه الدرجة على دولة شقيقة بسبب فوزها بتنظيم #كأس_العالم_2022! pic.twitter.com/aRlwpa3TWJ

— تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) 18 апреля 2018 г.

Рашид Абдалла Муханнади: ​У Японии не было сухопутной границы, как она принимала у себя Чемпионат мира. Что рассказал бы о Японии саудовский канал, чтобы лишить ее проведения ЧМ-2002?

اليابان ماعندها حدود برية كيف استضافت كاس العالم 🤔 مادرت عنها القناة السعوديه والا كان سحب التنظيم من اليابان سنة ٢٠٠٢ pic.twitter.com/aQN3BdxhOh

— راشد عبدالله المهندي (@RASHIDMOHANNADI) 16 апреля 2018 г.

​Умар Аль-Марвани: Жаль, что государственный официальный канал одного из государств, поддерживающих блокаду Катара, хвастается тем, что причинит вред другому братскому государству, из-за чего страна пострадает от значительных экономических потерь (при условии, что заявления оправдаются). #Морской_канал_Сальва #Катар # Кубок_мира #Блокада_Катара # Кризис_в_ Персидском_заливе

من المؤسف أن تقوم قناة رسمية حكومية لإحدى دول الحصار بالافتخار بأنهم سيتسببون في إصابة دولة أخرى (يفترض أنها شقيقة) بخسائر اقتصادية كبيرة (على فرض صحة استنتاجاتهم). #قناة_سلوى_البحرية #قطر #كأس_العالم #حصار_قطر #الأزمة_الخليجية

— عمر المرواني (@Omer_Almarwani) 17 апреля 2018 г.