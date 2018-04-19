Вешняковский сводный оркестр стал Лауреатом конкурса «Русская дорога»

На прошлой неделе завершился Третий Открытый конкурс-фестиваль народного творчества «Русская дорога-2018». В этом году конкурс проходил в Центральном доме детей железнодорожников, расположенном в красивейшем особняке Н. Д. Стахеева.

Школа искусств «Кусково» была представлена сводным оркестром баянистов и аккордеонистов. Этот творческий коллектив образовался совсем недавно и, хотя впервые принимал участие в столь масштабном конкурсе, однако сразу же показал себя с самой лучшей стороны — оркестру юных вешняковцев было присуждено звание Лауреата I степени.

Теперь у ребят, как у победителей конкурса, будет возможность выступить на таких значимых мероприятиях, как праздничная программа в Российском университете транспорта и саду "ЭРМИТАЖ" , которая состоится 3 мая, и праздничная программа в концертном зале церковных соборов храма Христа Спасителя , которая пройдёт 16 мая.

Руководители сводного оркестра Т. В. Береснева, А. В. Краснов, С. М. Лунёва и концертмейстер Д. С. Бычкова также были отмечены благодарностями от жюри.

Фото: https://vk.com/artkuskovo