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Вешняковский сводный оркестр стал Лауреатом конкурса «Русская дорога»
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Вешняковский сводный оркестр стал Лауреатом конкурса «Русская дорога» 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
На прошлой неделе завершился Третий Открытый конкурс-фестиваль народного творчества «Русская дорога-2018». В этом году конкурс проходил в Центральном доме детей железнодорожников, расположенном в красивейшем особняке Н. Д. Стахеева.
Школа искусств «Кусково» была представлена сводным оркестром баянистов и аккордеонистов. Этот творческий коллектив образовался совсем недавно и, хотя впервые принимал участие в столь масштабном конкурсе, однако сразу же показал себя с самой лучшей стороны — оркестру юных вешняковцев было присуждено звание Лауреата I степени.
Теперь у ребят, как у победителей конкурса, будет возможность выступить на таких значимых мероприятиях, как праздничная программа в Российском университете транспорта и саду "ЭРМИТАЖ", которая состоится 3 мая, и праздничная программа в концертном зале церковных соборов храма Христа Спасителя, которая пройдёт 16 мая.
Руководители сводного оркестра Т. В. Береснева, А. В. Краснов, С. М. Лунёва и концертмейстер Д. С. Бычкова также были отмечены благодарностями от жюри.
Фото: https://vk.com/artkuskovo
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