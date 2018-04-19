Седло для пассажира

Помните времена, когда пассажиры маршруток, то есть мы с вами, набивались в них, как сельди в бочку.

Неповторимые, надо сказать, были ощущения, когда один вминает в твою спину рюкзак, второй, изогнувшись дугой, повисает над твоей книгой, а третий разговаривает по телефону так громко, что еще немного, и ты готов присоединиться к беседе. Так на нас экономили частные перевозчики в погоне за длинным рублем. К счастью, эти времена минули.