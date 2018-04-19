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Седло для пассажира
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Седло для пассажира 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Помните времена, когда пассажиры маршруток, то есть мы с вами, набивались в них, как сельди в бочку.
Неповторимые, надо сказать, были ощущения, когда один вминает в твою спину рюкзак, второй, изогнувшись дугой, повисает над твоей книгой, а третий разговаривает по телефону так громко, что еще немного, и ты готов присоединиться к беседе. Так на нас экономили частные перевозчики в погоне за длинным рублем. К счастью, эти времена минули.
Однако идея не перестала витать в воздухе. Теперь энтузиасты из Италии придумали специальные кресла для пассажиров самолетов, которые будут летать… стоя. Да-да, вы не ослышались. Хочешь путешествовать за три копейки, будь добр — постой. Дизайн конструкции напоминает седло наездника. Ряд «сидений» закрепят вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка — описывают свой продукт разработчики. Хотя кто кого тут оседлал — большой вопрос, то ли пассажиры будущих дешевых «стоячих» рейсов, то ли авиакомпании нас в стремлении получить сверхприбыль.
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