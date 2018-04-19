После открытия ЧМ по футболу-2018 в «Лужниках» заработает пешеходный сухой фонтан

Фото: Официальный портал Стройкомплекса Москвы www.stroi.mos.ru После церемонии открытия Чемпионата мира по футболу-2018 на территории спортивного комплекса «Лужники» включат пешеходный сухой фонтан. Как сообщили в пресс-службе АО «Лужники», уже сейчас происходит монтаж водной чаши фонтана.

Фонтан появится возле метро «Воробьевы горы» напротив многофункционального плавательного центра в «Лужниках». Днем он будет работать в танцующем режиме, при котором водные струи разной высоты бьют из-под земли, то ускоряясь, то замедляясь, будто вальсируя. А с наступлением сумерек хореографические водные па станут сопровождаться красочным световым шоу.

Из водной чаши площадью 324 кв. м будут бить 144 водяные струи высотой 2,5 метра. Для создания светового эффекта планируется использовать несколько сотен встроенных в основание фонтана лампочек. Каждые 10 секунд они будут менять оттенок — от холодного белого до яркого неонового.

«Надеемся, что наш пешеходный фонтан станет одним из любимых аттракционов у москвичей и гостей города. В жаркие дни в нем, конечно, не искупаешься, но зато можно пробежаться между струями воды, стараясь при этом не промокнуть», — добавили в пресс-службе спортивного комплекса.

В 2017 году завершилась масштабная реконструкция стадиона «Лужники». В процессе государственной экспертизы приняты проектные решения, обеспечивающие надежность, безопасность и долговечность объектов олимпийского комплекса, а также существенным образом оптимизированы их конструктивные, объемно-планировочные, технологические решения.