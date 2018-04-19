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Вчера прошла встреча главы управы с жителями района Зюзино
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Вчера прошла встреча главы управы с жителями района Зюзино 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Встречу провели в здании школы № 538 по адресу: ул. Каховка, дом 19, корпус 2. Обсуждали подготовку к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период.
На собрании рассказали про месячник по уборке и благоустройству территории и про субботник, который пройдет 21 апреля возле поймы реки Котловка.
В рамках месячника по уборке и благоустройству в районе Зюзино проведена работа по промывке и ремонту цоколей МКД, по ремонту водоотводящих лотков, крылец, уличных лестниц, входных дверей и козырьков над подъездами, ремонту элементов наружного водоотвода. Приведены в порядок чердачные и подвальные помещения, уличные указатели и домовые знаки.
Также проводятся работы на объектах инженерных городских коммуникаций: очистка водоприемных колодцев водосточной сети, ремонт люков смотровых колодцев, промывка и покраска павильонов общественного транспорта, промывка и окраска дорожных знаков и указателей, пешеходных ограждений.
На собрании сообщили, что основные работы по благоустройству территории района планируют начать с середины мая. Будут установлены 15 новых игровых городков, 4 комплекта воркаутов, сменят покрытия на детских площадках, отремонтируют спортивные площадки.
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