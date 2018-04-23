Большой Барьерный риф погибнет через сотню лет

Американские генетики заявили, что постепенное потепление воды приведет к гибели коралловых полипов, составляющих Большой Барьерный риф.

Только за 2016 год риф потерял почти треть кораллов. Кораллы убивает потепление воды, изменение числа симбионтов и потеря способности голодать в критических ситуациях.

Кораллы постепенно мутируют и приспосабливаются к изменениям условий существования, но это происходит слишком медленно, чтобы Большой Барьерный риф смог выжить.

Генетики сообщили, что кораллам осталось 100 — 250 лет.