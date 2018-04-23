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Большой Барьерный риф погибнет через сотню лет
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Скрипалей могли отравить веществом из США
Скрипалей могли отравить веществом из США

Большой Барьерный риф погибнет через сотню лет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американские генетики заявили, что постепенное потепление воды приведет к гибели коралловых полипов, составляющих Большой Барьерный риф.
Только за 2016 год риф потерял почти треть кораллов. Кораллы убивает потепление воды, изменение числа симбионтов и потеря способности голодать в критических ситуациях.
Кораллы постепенно мутируют и приспосабливаются к изменениям условий существования, но это происходит слишком медленно, чтобы Большой Барьерный риф смог выжить.
Генетики сообщили, что кораллам осталось 100 — 250 лет.
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