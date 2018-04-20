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Большой Барьерный риф, который мы потеряли
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Большой Барьерный риф, который мы потеряли 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Через пятьдесят лет человечество рискует остаться без Большого Барьерного рифа. Два года назад подводная тепловая волна повредила часть природного объекта. Кораллы чувствительны к колебанием температуры. Ее повышение даже на пару градусов ведет к гибели организмов. В исследовании журнала Nature ученые говорят о настолько серьезной гибели кораллов, что Большой Барьерный риф никогда не будет выглядеть как прежде.
Семь лет назад GEO писал, что Большой Барьерный риф можно спасти. Но в 2016 году ситуация изменилась — почти треть коралловых рифов погибла в результате повышения темпа.
«Риф меняется быстрее, чем мы думали. Мы уверены, что он уже не будет выглядеть так как прежде», — говорит Терри П. Хьюз, ведущий автор исследования, и директор научно-исследовательского центра коралловых рифов в Университете Джеймса Кука в Квинсленде.
Большой Барьерный риф — крупнейший в мире природный объект, образованный живыми организмами. Его площадь больше, чем у Великобритании. Не удивительно, что этот природный объект видно даже из космоса. Но главное Большой Барьерный риф — дом для тысячи видов, включая акул, черепах и китов.
С 1998 года Большой Барьерный риф выцветал уже четыре раза. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда потеряли почти половину кораллов в северных районах из-за выцветания», — констатирует Шон Коннолли из исследовательского центра коралловых рифов в Университете Джеймса Кука в Квинсленде.
Авторы исследования журнала Nature говорят, что если страны будут придерживаться Парижского соглашения по климату, то Большой Барьерный риф может прожить еще пятьдесят лет. Но если выбросы парниковых газов продолжатся в прежнем объеме или увеличится, то совсем скоро мы не узнаем это чудо природы.
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