Большой Барьерный риф, который мы потеряли

Через пятьдесят лет человечество рискует остаться без Большого Барьерного рифа. Два года назад подводная тепловая волна повредила часть природного объекта. Кораллы чувствительны к колебанием температуры. Ее повышение даже на пару градусов ведет к гибели организмов. В исследовании журнала Nature ученые говорят о настолько серьезной гибели кораллов, что Большой Барьерный риф никогда не будет выглядеть как прежде.

Семь лет назад GEO писал, что Большой Барьерный риф можно спасти. Но в 2016 году ситуация изменилась — почти треть коралловых рифов погибла в результате повышения темпа.

«Риф меняется быстрее, чем мы думали. Мы уверены, что он уже не будет выглядеть так как прежде», — говорит Терри П. Хьюз , ведущий автор исследования, и директор научно-исследовательского центра коралловых рифов в Университете Джеймса Кука в Квинсленде.

Большой Барьерный риф — крупнейший в мире природный объект, образованный живыми организмами. Его площадь больше, чем у Великобритании . Не удивительно, что этот природный объект видно даже из космоса. Но главное Большой Барьерный риф — дом для тысячи видов, включая акул, черепах и китов.

С 1998 года Большой Барьерный риф выцветал уже четыре раза. «Сейчас мы находимся в ситуации, когда потеряли почти половину кораллов в северных районах из-за выцветания», — констатирует Шон Коннолли из исследовательского центра коралловых рифов в Университете Джеймса Кука в Квинсленде.

Авторы исследования журнала Nature говорят, что если страны будут придерживаться Парижского соглашения по климату, то Большой Барьерный риф может прожить еще пятьдесят лет. Но если выбросы парниковых газов продолжатся в прежнем объеме или увеличится, то совсем скоро мы не узнаем это чудо природы.