Разговор с Рустэмом Хамитовым: о чем спрашивали Главу республики?

Более 10 тысяч вопросов от жителей республики поступило на «горячую линию» в ходе «Разговора с Главой Башкортостана ». За 2,5 часа Рустэм Хамитов ответил на самые волнующие из них: рассказал о новых объектах здравоохранения, которые будут построены в ближайшие годы, заверил, что льготники получат бесплатные лекарства, а обманутые дольщики — долгожданные квартиры.

В зале Конгресс-холла — общественные деятели, активисты, герои республиканских телеканалов, те, у кого есть что спросить, чтобы изменить жизнь республики к лучшему. 14 камер передвижной телевизионной студии готовы были фиксировать все происходящее, чтобы в режиме онлайн передать в любую точку мира.

Разговор с Рустэмом Хамитовым начался еще до прямого эфира. Глава республики появился в зале на 10 минут раньше запланированного. Один из первых вопросов, он же самый горячий: что нужно сделать, чтобы поножовщина в стерлитамакской школе не повторилась? 17-летний подросток покалечил своего учителя, одноклассников и поджог класс, начитавшись постов в социальных сетях. Рустэм Хамитов заявил: винить нужно не только Интернет, но и методы воспитания. Педагогов освободить от бумажной волокиты. К слову, в школе на 880 учащихся с коррекционными классами работал только один психолог.

Рустэм Хамитов: «Надо чтобы учитель работал с детьми, а не с бумагами. С бумагами пусть работают чиновники. Раньше это надо видеть, вскрывать и реагировать. И не давлением, не запугиванием, а пониманием, участием, тогда можно защититься от таких случаев».

Большой блок вопросов касался медицины. Рустэм Хамитов подтвердил: есть проблемы в обеспечении льготников бесплатными лекарствами. Из-за корректировки правил госзакупок число необслуженных рецептов выросло со 150 почти до 800. Потребуется еще 500 миллионов рублей на дополнительную закупку препаратов. А вот 13 миллиардов уже заложены в бюджет на строительство и ремонт как минимум десяти крупных медицинских объектов. Это новые корпуса онко— и кардиоцентра, поликлиника при Республиканской больнице имени Куватова, а также ряда медучреждений в районах республики.

Аплодисментами встретили ответ Рустэма Хамитова о судьбе башкирских Шиханов. В Правительство региона до сих пор поступают письма от заинтересованной в разработке компании. Но ответы на эти просьбы дают не чиновники, а закон, объяснил Глава Башкортостана. Бульдозерам не дадут заехать на Шиханы , где произрастают краснокнижные растения против воли местных жителей.

Рустэм Хамитов: «Эти памятники находятся под охраной закона. Снять статус этих памятников невозможно. Пока там растут краснокнижные растения, пока они имеют историческую, археологическую, геологическую, общественную ценность, снять статус невозможно».

Впервые в режиме прямой связи в разговор включились представители башкирского землячества Москвы и жители Кунашакского района Челябинской области . В это же время телефоны колл-центра разрывались от звонков. Почти 8 тысяч вопросов обработано за минувшие восемь дней и 2 тысячи поступило во время прямого эфира. Улыбку Главы республики вызвал вопрос, собирается ли он пенсию, задумывался ли о приемнике. Рустэм Хамитов ответил, согласно Конституции, у него есть право еще раз баллотироваться на эту должность. Но все будет зависеть от доверия жителей региона.

Рустэм Хамитов: «До марта 2019 года есть время подумать и посоветоваться с жителями республики. Если скажут, что нужно, значит, будет работать. Если скажут, что пора, значит, будут другие решения».

Прямой эфир не обошелся без вопроса от обманутых дольщиков. Глава региона держит ситуацию под личным контролем. Более того, уже есть план завершения строительства проблемных домов в Уфе и других муниципалитетах. Создана специальная комиссия.

Рустэм Хамитов: «В 2018 году сдадим 32 дома, в 2019 году — 42 дома. К сожалению, 10 домов уйдут на 2020 год. Там самая сложная ситуация: не оформлена земля, договоров нет. Еще 3 дома — 2021 год».

Возможность задать свой вопрос Рустэму Хамитову не ограничена не географией, ни возрастом. Школьник из Гафурийского района посетовал на отсутствие в деревне Интернета, а это мешает готовиться к ЕГЭ. Глава региона ответил, что такая проблема есть в трех тысячах населенных пунктах, но до конца следующего года всемирная паутина дойдет до каждого из них.

Ответ Рустэма Хамитова прозвучал и на наболевший вопрос, когда запустят движение по Бельскому мосту. Оптимальное решение найдено, сообщил Глава региона. Вместо дорогостоящей стройки в 300 миллионов рублей, как предлагал город, старый мост будет отремонтирован за 37 миллионов. При этом все эти средства из собственной прибыли выделил аэропорт «Уфа». В завершении Рустэм Хамитов взял на себя роль модератора, и запланированные два часа растянулись на два с половиной.