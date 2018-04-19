Основы современной концепции Spa-ухода зародились еще в Древнем Риме — сосредоточении Цивилизации Древнего мира. Знаменитые римские Термы, где горячий пар, вода, ароматические масла и эссенции в сочетании с расслабляющим массажем восстанавливали душевные и физические силы римских воинов, по сути и являются прототипами Spa-салона или Spa-клуба. По мере развития сферы услуг в современном мире древнеримские классические «Термы» преобразовались в курорты, грязелечебницы и оздоровительные Центры. Основной задачей этих комплексов, где использовались (и используются) исключительно методы натуро— и фитотерапии, является восстановление физического и эмоционального здоровья человека. И в 19 в. каждый уважающий себя человек, хоть раз в год, но бывал «на водах». Сегодня толковый словарь «Webster's» определяет «Spa» как обозначение любого водного курорта, минерального источника, оздоровительного Центра на водах, то есть в классическом понимании Spa может находиться только за городом, в живописном месте и иметь целебные источники. Однако, современные технологии позволяют создать и совершенно новое направление «Day Spa», т.е. «курорт одного дня», находящийся в черте города. Иногда их еще называют дневным уходом. Именно эти технологии представляют сейчас особенный интерес. Темп жизни в крупных городах, стрессовые нагрузки, которые вынужден испытывать человек, растут с каждым днем. Все это отражается как на его самочувствии, так и на внешнем виде. Выезжать из города 2-3 раза в неделю на оздоровляющие процедуры — проблематично, посещение обычного салона красоты не приносит желаемого эффекта. Поэтому все возрастающие потребности клиента может удовлетворить только комплексный подход. Итак, что входит в дневной уход в Spa? МедикФорум изучил стандарты этого понятия. В стандарт «Day Spa» — салона входит консультации не только косметолога, но и врача-диетолога, аромотерапевта, психолога, физиотерапевта, мануалиста. Точный набор может отличаться, также возможно, что Day Spa будет предлагать разные варианты за разную стоимость. Кроме того, салон, как правило, формирует индивидуальные пакеты услуг. «Spa» и «Day Spa» разделяются на несколько уровней в зависимости от площади и технического оснащения. В любом случае есть основополагающие моменты, общие для обеих категорий. Принципиальную роль играет окружающая обстановка. Комфорт, уют и покой, тщательно подобранная цветовая гамма, адекватная музыка (звуки природы, релаксирующая музыка), безупречная чистота, внимательное и доброжелательное отношение персонала — все это представляет собой обязательное условие на пути к достижению максимального расслабления. Как физического, так и эмоционального. Помещения Spa должны быть ароматизированы специальным составами. Используют также так называемые «курительницы» для благовоний (специальные печи, куда добавляется несколько капель ароматической эссенции, которая при нагревании источает приятный и устойчивый аромат). Если вам нравится такой вид отдыха, то стоит уточнить св салоне, есть ли у них благовонии. Также это стоит уточнять, если у вас есть аллергия на какие-либо масла. Почти всегда в дневной уход входят водные процедуры — бассейн, джакузи или проточный источник. Часто в салонах есть живые растения, которые создают ощущение, что вы на курорте, а также как любое проявление природы успокаивают. Если салон думает о своих клиентах, то обстановка в нем будет выполнена в теплых тонах. Все это помогает расслабиться и настроиться на нужный лад. Принципы работы Day Spa подразумевают, что клиент должен расслабиться и получить максимальный отдых. Основная задача салона — это воссоздать атмосферу курорта, позволить клиенту полностью отключится от суеты и текущих проблем, восстановить жизненные силы и энергию. Правильно составленный пакет ухода — основа работы Spa. Также чрезвычайно важен заключительный момент ухода, то есть как минимум 30 минут после последней процедуры, клиент должен находиться в рекреационном помещении, где ему подадут травяной настой, тонизирующий или очищающий чай (обязательно теплые напитки). Это время отводится для свободного отдыха, бесед, покупки косметики, соответствующей литературы. Ранее сообщалось, что дневной свет может вылечить близорукость.