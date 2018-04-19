Суд оставил под стражей троих членов экстремистской организации «Новое величие»

Мосгорсуд оставил под стражей Петра Карамзина, Марию Дубовик и Анну Павликову, обвиняемых в создании экстремистской организации «Новое величие». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд признал законным арест П. Карамзина, М. Дубовик и А. Павликовой, обвиняемых в организации экстремистского сообщества», — сказал собеседник агентства.

Дорогомиловский районный суд 16 марта арестовал П. Карамзина, М. Дубовик и А. Павликову на два месяца.

Источник в правоохранительных органах рассказывал Агентству «Москва», что как минимум один общий сбор у активистов проходил в безлюдном месте недалеко от города Хотьково в Сергиево-Посадском районе Московской области . Один из участников движения, Р.Рустамов, предоставил для занятий по тактике стрельбы «Сайгу» и СКС. Он же рассказал участникам тренировки, как пользоваться оружием и «коктейлями Молотова».

Как уточнил источник, распределение ролей в движении было следующим: «информационный отдел» (изготовление и распространение агитматериалов) возглавил М. Рощин, «финансовый» отдел (поиск и контакты с источниками финансирования) — Р. Костыленков, «отдел активных действий» (организация акций) — П. Ребровский, «агентурно-вербовочный отдел» (набор и проверка кандидатов в члены движения) — М. Дубовик, «юридическо-правовой отдел» (обеспечение правовой поддержки) — В. Крюков.

Как говорится в материалах дела, молодые люди участвовали в собраниях движения, вели агитацию «ВКонтакте» и мессенджере Telegram, подкидывали в почтовые ящики листовки о движении и клеили постеры в общественных местах. Экспертиза установила — некоторые из материалов «Нового величия» «пропагандируют и оправдывают насилие».