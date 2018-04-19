Ещё
Полиция предотвратила нападение на Тейлор Свифт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

Полиция предотвратила нападение на Тейлор Свифт 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Совсем недавно полиция задержала мужчину, который был обвинен в преследовании Тейлор Свифт (Taylor). -летний Джулиус Сэндрок (Julius) был арестован в минувшую субботу в Беверли-Хиллз (Beverly), недалеко от своего дома. Мужчина пробыл в отделении полиции до вторника.
В машине у Сэндрока был найден нож, веревки и боеприпасы. Кроме того, в багажнике полиция обнаружила препараты, которые можно купить только по рецепту врача, в том числе обезболивающее оксикодон. Джулиус сказал, что страдает депрессией, биполярным расстройством и обсессивно-компульсивными расстройствами.
Когда преследователя арестовали, на нем была маска и резиновые перчатки. Арестованный ответил полиции, что проделал долгий путь из своего дома до Брумфилда (Broomfield), чтобы увидеть Тейлор. Джулиус собирался заглянуть к певице в гости. Полиция наложила на Сэндрока временный запрет на хранение и ношение оружия. Уже второй раз за этот месяц Свифт приходится спасаться от непрошенных гостей. Совсем недавно, -го апреля, -летний Джастин Лилли (Justin) был замечен карабкающимся по ограждению, охраняющему дом Тейлор. Бездомный проигнорировал предупреждения охранников и был арестован за правонарушение, после чего провел дня в отделении.
А между тем Тейлор готовится к огромному турне в поддержку альбома «Reputation». Шоу стартует уже-го мая. Надеемся, что последние недели подготовки пройдут без неприятных вмешательств в личную жизнь певицы!
Popcake.tv: последние новости
Джастин Бибер приехал в церковь на Lamborghini Стало известно имя новой участницы группы «ВИА Гра» Разбился корейский певец TANY
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300524
РФ нашла способ поквитаться с США101
Российским морякам удалось сбежать с Украины126
Болгария: спасибо России, но…249
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение