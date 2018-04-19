Полиция предотвратила нападение на Тейлор Свифт

Совсем недавно полиция задержала мужчину, который был обвинен в преследовании Тейлор Свифт (Taylor). -летний Джулиус Сэндрок (Julius) был арестован в минувшую субботу в Беверли-Хиллз (Beverly), недалеко от своего дома. Мужчина пробыл в отделении полиции до вторника.

В машине у Сэндрока был найден нож, веревки и боеприпасы. Кроме того, в багажнике полиция обнаружила препараты, которые можно купить только по рецепту врача, в том числе обезболивающее оксикодон. Джулиус сказал, что страдает депрессией, биполярным расстройством и обсессивно-компульсивными расстройствами.

Когда преследователя арестовали, на нем была маска и резиновые перчатки. Арестованный ответил полиции, что проделал долгий путь из своего дома до Брумфилда (Broomfield), чтобы увидеть Тейлор. Джулиус собирался заглянуть к певице в гости. Полиция наложила на Сэндрока временный запрет на хранение и ношение оружия. Уже второй раз за этот месяц Свифт приходится спасаться от непрошенных гостей. Совсем недавно, -го апреля, -летний Джастин Лилли (Justin) был замечен карабкающимся по ограждению, охраняющему дом Тейлор. Бездомный проигнорировал предупреждения охранников и был арестован за правонарушение, после чего провел дня в отделении.

А между тем Тейлор готовится к огромному турне в поддержку альбома «Reputation». Шоу стартует уже-го мая. Надеемся, что последние недели подготовки пройдут без неприятных вмешательств в личную жизнь певицы!