Спортивную площадку на Ангарской улице привели в порядок

Во дворе дома 65 по Ангарской улице привели в надлежащее состояние спортплощадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке выломаны элементы ограждения и разбросан мусор.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко

«Выполнены работы по ремонту ограждения спортивной площадки в местах повреждений. Малые архитектурные формы находятся в исправном состоянии. Территория убрана от мусора», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании спортплощадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)