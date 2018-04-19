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Спортивную площадку на Ангарской улице привели в порядок
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Спортивную площадку на Ангарской улице привели в порядок 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во дворе дома 65 по Ангарской улице привели в надлежащее состояние спортплощадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что на площадке выломаны элементы ограждения и разбросан мусор.
Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«Выполнены работы по ремонту ограждения спортивной площадки в местах повреждений. Малые архитектурные формы находятся в исправном состоянии. Территория убрана от мусора», — говорится в ответе.
Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании спортплощадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)
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