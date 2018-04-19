«Плохая идея»: авиакомпаниям предложат установить в самолетах стоячие места

Таким образом авиакомпании смогут увеличить вместимость воздушного судна, а, соответственно, и свои доходы. Правда, пассажирам такая идея не понравилась, они недовольны тем, что их за немалые деньги им предоставят максимально некомфортные условия.

Итальянским дизайнерам пришла идея создания стоячих мест в самолетах, представляющих собой что-то похожее на ковбойские сёдла. На новых креслах не получится посидеть, однако на них можно будет облокотиться. Несмотря на это, создатели заверяют, что пассажирам будет удобно, так как обивка у «сидений» достаточно мягкая, а конструкция будет фиксировать человека так, что он не будет ощущать усталости в течение полета. Новые пассажирские места должны пройти проверку безопасности и только после этого, возможно, будут использоваться авиакомпаниями. В сети считают, что изобретение непременно завоюет популярность, так как позволит заработать больше денег на перевозке большего количества людей. Скорее всего, сидения будут использоваться только для непродолжительных рейсов, и такой полет будет стоить дешевле, поэтому у людей появится право выбора.

Интернет-пользователи пока не могут понять насколько это новшество будет полезным для них. Они уверены, что авиалинии будут зарабатывать деньги таким образом и извлекать выгоду для себя, и задаются вопросом, какие преимущества при этом будут у них самих. Потенциальные пассажиры предполагают, что новшество позволит сэкономить на поездке. «Хмм.. ну если цена будет прежней, я на таком самолете не полечу, а смысл?» «Чего только не придумают ради наживания на людях!» «А мне кажется, прикольно!» «Да ну.. Плохая идея..разве что бюджетно будет» «А я бы попробовал, никогда не сидел в седле»

Многие аэрофобы заверили, что никогда не сядут в такой самолет, так как и без того нервное состояние будет усиливаться дискомфортом, который, по их утверждению, так или иначе будет присутствовать, чтобы ни обещали разработчики.

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