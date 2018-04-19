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Панно «Снежинка» из вологодского кружева признано одним их лучших сувениров проекта «Серебряное ожерелье России»
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Панно «Снежинка» из вологодского кружева признано одним их лучших сувениров проекта «Серебряное ожерелье России» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Свои изделия в конкурсе изделий ручной работы представили мастера из регионов, которые входят в проект «Серебряное ожерелье России». Изборский пряник и Новгородский гостинец стали победителями. Стали известны итоги конкурса сувениров, который организован впервые Правительством Вологодской области.
Конкурсная комиссия рассмотрела 230 сувениров, из Вологодской, Новгородской, Ленинградской и Псковской областей, а так же из Ненецкого автономного округа Республики Карелии и Коми. Участники представили работы совершенно разных направлений: прикладное творчество, комплекты полиграфической продукции, художественные промыслы. Их стоимость разнится от 25 рублей до 35 тысяч рублей.
Лучшие сувениры выбирали в двух номинациях, в зависимости от стоимости. Лучшим среди изделий стоимостью до 500 рублей стал изборский пряник автора из Псковской области, на втором месте — коллекция сувениров «Росписи Севера» вологжан, третье место заняла шкатулка «Завиток» из Великого Устюга.
В номинация «Ценный сувенир», которые стоят свыше 500 рублей, победил новгородский гостинец «Мед. Новгородский», второе место заняло панно «Снежинка» от представителей «Губернаторского колледжа народных промыслов», бронза конкурса досталась вологжанке, которая изготовила панно «Кружевная чудо-птица».
Призы и награды получили и другие работы. Так конкурсная комиссия особо отметила набор свечей «Башни Кирилловского монастыря». Победителей объявили на XVII Межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», которая прошла 13-14 апреля в Вологде.
Планируется, что конкурс сувениров пройдет и в следующем году.
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