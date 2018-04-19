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Глава Карелии: республике необходимо активизировать участие в федеральных программах
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Глава Карелии: республике необходимо активизировать участие в федеральных программах 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 19 апреля. /ТАСС/. Правительство Карелии должно активизировать участие в федеральных целевых программах (ФЦП) для привлечения бюджетных инвестиций, пока регион участвует лишь в 10% действующих программ, сообщил в четверг глава республики Артур Парфенчиков на заседании карельского парламента.
"В 2017 году Карелия участвовала в реализации 12 федеральных целевых и государственных программ с федеральными инвестициями. Это лишь около 10% от общего количества действующих программ.
Работа по привлечению средств федерального бюджета должна быть существенно активизирована. И это является еще одной важнейшей задачей правительства республики на 2018 год", — сказал Парфенчиков.
По его словам, в прошлом году по федеральным программам регион освоил более 17 млрд рублей. В частности, за счет этих денег завершили реконструкцию национальной библиотеки, построили новый мост в Петрозаводске, реконструировали инженерные сооружения аэропортового комплекса Бесовец и др.
Глава Карелии пояснил, что участие в федеральных программах потребует увеличения расходов бюджета региона на софинансирование. «Достижение ключевой цели привлечения инвестиций в республику возможно исключительно в результате проведения ответственной и взвешенной бюджетной политики, на основе реалистичного планирования без „мыльных пузырей“ и безусловного исполнения принятых на себя социальных обязательств перед гражданами», — сказал Парфенчиков.
Руководитель региона добавил, что за счет участия в ФЦП можно, например, решить проблему с дорогами и жильем на селе. «Федеральные власти готовы нас поддерживать, другое дело, что нужно самим делать первые шаги», — отметил он.
По мнению Парфенчикова, ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» даст хороший прирост федеральных инвестиций, но эта программа «не является панацеей» при решении проблем развития экономики и социальной сферы региона.
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