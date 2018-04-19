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Операторов заставили сохранять все разговоры и переписки
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Болгария: спасибо России, но...

Операторов заставили сохранять все разговоры и переписки 

News.ru 1 час назад
В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, описывающее порядок реализации «пакета Яровой». Теперь операторы связи и интернет-компании должны сохранять аудиозаписи разговоров и переписку абонентов до шести месяцев.
Утверждение закона подтвердила пресс-секретарь курирующего вопросы связи вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщает РБК.
Что касается общих данных о коммуникации, то к ним применяются иные требования. Такого рода данные необходимо будет сохранять в течение года или трёх лет. Всё зависит от типа компании. Точные сроки, типы и объемы хранения данных и должно определить постановление правительства.
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