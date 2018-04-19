В центре «Октябрь» считают приостановку работы заведения незаконной

Руководство пермского детского развлекательного центра «Октябрь» не согласны с приостановкой деятельности.

«На данный момент мы доподлинно не знаем, на основании чего выставлено постановление, решение может быть основано не на претензиях к пожарной безопасности. Судебное разбирательства не было. До решения суда приостановление работы центра, мы считаем незаконным, и будем отстаивать свои права», — сообщил маркетолог развлекательного центра.

Он утверждает, что руководству центра не предоставили никаких уведомлений, предписаний или каких-либо иных официальных документов о некорректной работе центра.

Менеджеры развлекательного центра уверены, что приостановление деятельности негативно повлияют на репутацию заведения. Руководство считает, что в заведении приняты все меры безопасности, есть автоматические системы оповещения, разблокировки дверей и аварийного освещения. Персонал прошёл инструктаж и аттестацию.