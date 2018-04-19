В центре «Октябрь» считают приостановку работы заведения незаконной 

Руководство пермского детского развлекательного центра «Октябрь» не согласны с приостановкой деятельности.
«На данный момент мы доподлинно не знаем, на основании чего выставлено постановление, решение может быть основано не на претензиях к пожарной безопасности. Судебное разбирательства не было. До решения суда приостановление работы центра, мы считаем незаконным, и будем отстаивать свои права», — сообщил маркетолог развлекательного центра.
Он утверждает, что руководству центра не предоставили никаких уведомлений, предписаний или каких-либо иных официальных документов о некорректной работе центра.
Менеджеры развлекательного центра уверены, что приостановление деятельности негативно повлияют на репутацию заведения. Руководство считает, что в заведении приняты все меры безопасности, есть автоматические системы оповещения, разблокировки дверей и аварийного освещения. Персонал прошёл инструктаж и аттестацию.
Напомним, здание, в котором размещается центр, опечатали приставы на основании постановления Свердловского районного суда до устранения нарушений безопасности. По данным управления федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, нарушения выявили при проверке безопасности, которую провели прокуратура и МЧС.