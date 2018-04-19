Домашнюю атмосферу обещают создать предстоящим летом в парках Москвы

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Московские парки в наступившем весенне-летнем сезоне будут создавать для гостей уютную и домашнюю атмосферу, сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС директор объединенной дирекции «Мосгорпарк» Вячеслав Дунаев

"Мы стараемся сделать пребывание в парках максимально интересным и комфортным для всех посетителей вне зависимости от возраста, семейного положения, интересов или особенностей развития. Именно поэтому мы активно обновляем инфраструктуру парков и повышаем качество мероприятий", — сказал он.

Субботники в парках

В минувшие выходные во всех парках, подведомственных столичному департаменту культуры, прошли коллективные субботники, в которых приняли участие свыше 16 тыс. человек.

"У нас субботник — это не просто уборка, но и веселое мероприятие с мастер-классами, музыкальными программами и экологическими мероприятиями", — сказал Дунаев. Коллективными усилиями территории парков избавили от зимней пыли и грязи, приступили к обновлению инфраструктуры, укладке нового асфальта на дорожках и нанесению на него новой разметки.

"В ближайшую субботу, 21 апреля, пройдет еще один субботник, и я приглашаю всех принять в нем участие", — отметил Дунаев.

Опрос граждан

Говоря о подготовке к весенне-летнему сезону, директор объединенной дирекции «Мосгорпарк» рассказал про состоявшийся на портале «Активный гражданин» опрос горожан. «Исследование показало, что большинство москвичей на открытии летнего сезона хотели бы услышать в парках современную музыку, посмотреть фильмы в летних кинотеатрах и привести своих детей на игровые мероприятия», — отметил Дунаев.

По его словам, каждый год столичные парки стараются расширять спектр регулярных занятий, кружков и секций, рассчитанных на посетителей разных возрастов и интересов. «В этот раз помимо уже действующих программ добавятся, к примеру, бразильские боевые искусства, школа детского скейтбординга и школа циркового искусства», — продолжил он. В каждый из таких кружков может записаться любой желающий и затем в течение всего летнего сезона посещать занятия.

Впрочем, как заверил Дунаев, развлечения найдут себе и те, кто не записан ни в один из кружков, но хочет провести время на свежем воздухе. «Есть программы для молодежи, включающие в себя площадки для занятий спортом и скейтбордингом, есть программы для представителей старшего поколения, есть программы для семейного отдыха с детьми», — подчеркнул он.

Посетителей стало больше

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что в последнее время посещаемость столичных парков выросла в разы: только в прошлом году парки приняли около 116 млн посетителей.

"Эта цифра отличается в разы от того, что было изначально", — сказал он, отметив, что на рост посещаемости повлияло развитие парковой инфраструктуры и ребрендинг. За минувший зимний сезон, по словам Кибовского, в парках побывали 27,6 млн человек, что также превышает показатель предыдущих периодов.