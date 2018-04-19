Участники субботника приведут в порядок парк «Березовая роща»

Второй общегородской субботник пройдет в ближайшую субботу, 21 апреля. Власти округа и района приглашают всех неравнодушных жителей САО присоединиться к этой акции и общими усилиями привести в порядок парк «Березовая роща».

— Весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки) будут выдавать на месте сотрудники коммунальных служб, — отметил заместитель главы управы Хорошевки по ЖКХ Кирилл Крашенинников.

Время сбора участников — 10.00.

Напомним, первый субботник прошел 14 апреля. В САО в акции приняли участие более 140 тысяч человек. Общими усилиями было собрано 12 тысяч кубометров мусора. (то)