Участники субботника приведут в порядок парк «Березовая роща» 

Второй общегородской субботник пройдет в ближайшую субботу, 21 апреля. Власти округа и района приглашают всех неравнодушных жителей САО присоединиться к этой акции и общими усилиями привести в порядок парк «Березовая роща».
— Весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки) будут выдавать на месте сотрудники коммунальных служб, — отметил заместитель главы управы Хорошевки по ЖКХ Кирилл Крашенинников.
Время сбора участников — 10.00.
Напомним, первый субботник прошел 14 апреля. В САО в акции приняли участие более 140 тысяч человек. Общими усилиями было собрано 12 тысяч кубометров мусора. (то)