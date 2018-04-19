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Участники субботника приведут в порядок парк «Березовая роща»
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Участники субботника приведут в порядок парк «Березовая роща» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Второй общегородской субботник пройдет в ближайшую субботу, 21 апреля. Власти округа и района приглашают всех неравнодушных жителей САО присоединиться к этой акции и общими усилиями привести в порядок парк «Березовая роща».
— Весь необходимый инвентарь (грабли, лопаты, мусорные мешки, перчатки) будут выдавать на месте сотрудники коммунальных служб, — отметил заместитель главы управы Хорошевки по ЖКХ Кирилл Крашенинников.
Время сбора участников — 10.00.
Напомним, первый субботник прошел 14 апреля. В САО в акции приняли участие более 140 тысяч человек. Общими усилиями было собрано 12 тысяч кубометров мусора. (то)
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