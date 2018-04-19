Ещё
В Хорошевском по трем адресам оборудуют зоны отдыха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

В Хорошевском по трем адресам оборудуют зоны отдыха 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В рамках программы по благоустройству текущим летом на дворовых территориях района Хорошевский установят беседки. Об этом на прошедшей встрече населения с и.о. главы управы Кириллом Крашенинниковым, которая состоялась в управе района 18 апреля, сообщила заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник района Хорошевский» Любовь Милушкина.
— Беседки со столами и стульчиками появятся на Ходынском бульваре, 5, корпус 1 и 4 и на улице Гризодубовой, 2, — уточнила Милушкина.
Зоны отдыха оборудуют также по просьбе горожан. Проекты планировки и перечень работ, которые необходимо выполнить, также согласованы с жителями этих домов. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
В центре культуры на Куусинена отпраздновали индийский Новый год Активисты молодежного движения в храме Сергия Радонежского на Ходынском бульваре посетили Сретенский монастырь На Поликарпова вспомнили подвиг Александра Невского и его воинов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300524
РФ нашла способ поквитаться с США101
Российским морякам удалось сбежать с Украины126
Болгария: спасибо России, но…249
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца209
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение