В Хорошевском по трем адресам оборудуют зоны отдыха

В рамках программы по благоустройству текущим летом на дворовых территориях района Хорошевский установят беседки. Об этом на прошедшей встрече населения с и.о. главы управы Кириллом Крашенинниковым, которая состоялась в управе района 18 апреля, сообщила заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник района Хорошевский» Любовь Милушкина.

— Беседки со столами и стульчиками появятся на Ходынском бульваре, 5, корпус 1 и 4 и на улице Гризодубовой, 2, — уточнила Милушкина.

Зоны отдыха оборудуют также по просьбе горожан. Проекты планировки и перечень работ, которые необходимо выполнить, также согласованы с жителями этих домов. (то)