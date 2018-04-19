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Пять лет осталось до полной реконструкции Большой Садовой
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Пять лет осталось до полной реконструкции Большой Садовой 

Деловое сообщество 1 час назад
Внешний вид одной из центральных улиц Ростова скоро изменится. Большую Садовую ожидает полная реконструкция.
«Те работы, которые сейчас выполняют на Большой Садовой, замена плитки и прочее — это только капитальный ремонт. А масштабная реконструкция начнется через пять лет, будет изменена ширина тротуаров и дороги» — сказал Андрей Майер.
Согласно новому проекту, на улице расширят пешеходную зону и организуют велодорожки. Количество полос для машин останется тем же, просто они станут уже. Выполненные же сейчас к ЧМ-2018 работы станут основой нового концепта, переделывать ничего не придется. Внешний вид улицы также значительно изменится, например, у кинотеатра Ростов планируют организовать площадку для кинопоказов.
Пока что и работы по капитальному ремонту не завершены, живая изгородь требует ухода, не все кусты пережили зиму. Укладка тротуарной плитки подходит к концу. Власти планируют привести центр города в прекрасный вид к началу мероприятий ЧМ-2018.
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