Пять лет осталось до полной реконструкции Большой Садовой

Внешний вид одной из центральных улиц Ростова скоро изменится. Большую Садовую ожидает полная реконструкция.

«Те работы, которые сейчас выполняют на Большой Садовой, замена плитки и прочее — это только капитальный ремонт. А масштабная реконструкция начнется через пять лет, будет изменена ширина тротуаров и дороги» — сказал Андрей Майер

Согласно новому проекту, на улице расширят пешеходную зону и организуют велодорожки. Количество полос для машин останется тем же, просто они станут уже. Выполненные же сейчас к ЧМ-2018 работы станут основой нового концепта, переделывать ничего не придется. Внешний вид улицы также значительно изменится, например, у кинотеатра Ростов планируют организовать площадку для кинопоказов.

Пока что и работы по капитальному ремонту не завершены, живая изгородь требует ухода, не все кусты пережили зиму. Укладка тротуарной плитки подходит к концу. Власти планируют привести центр города в прекрасный вид к началу мероприятий ЧМ-2018.