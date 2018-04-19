Объединенные Штаты Европы: Меркель и Макрон шлют сигнал Трампу о единстве ЕС

Александр Камкин. Заявление Ангелы Меркель о важных решениях по реформированию Евросоюза сделано с целью подчеркнуть единство позиций Берлина и Парижа по вопросам евроинтеграции, и кроме того, адресовано администрации США . Так считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН

Германия и Франция планируют к июню принять важные центральные решения по реформированию Европы. Об этом сообщила германский канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени", — сказала Меркель.

Единство позиций

Заявление, сделанное канцлером, — очень громкое, говорит Александр Камкин, но именно эта его кромкость и пафосность заставляют думать, что все-таки больше протокольное высказывание, нежели реальная команда к действиям. «Хотя и Меркель, и Макрон — те политики, которые нацелены на продолжение евроинтеграции и превращение ЕС в Объединенные Штаты Европы», — отметил эксперт.

Это заявление стоит воспринимать, скорей, как констатацию единства позиций Франции и Германии по отношению к дальнейшему развитию ЕС, особенно в контексте роста евроскептических настроений во многих странах Европы, в том числе в Германии и Франции.

Адресовано Трампу

Что касается реальных структурных реформ Евросоюза, они уже проводятся, но, возможно, не видны невооруженным глазом.

"Это, например, Лиссабонский договор, открывающий пути для превращения Евросоюза в супергосударство. Речь идет о валютно-кредитной политике, оптимизации расходов. Есть проблемные участки еврозоны и Евросоюза, требующие вмешательства более успешных стран, возможны реформирование ЕЦБ и оборонной сферы. Тренд на создание общеевропейской армии очевиден", — сказал Александр Камкин.

Заменит ли эта армия НАТО или окажется переформатированием в рамках Альянса, — эти контуры пока очерчены достаточно схематично, но в любом случае, подчеркнул эксперт, эволюция идет, и политические элиты видят вектор развития в превращении Евросоюза именно в супергосударство.

Реплика же германского канцлера имеет нескольких адресатов. Прежде всего, она адресована американской администрации — в преддверии переговоров самой Меркель и Дональда Трампа , а также апеллирует к внутренней, европейской, аудитории.

"И, наконец, Меркель хочет подчеркнуть свою особую ответственность за будущее Евросоюза", — заключил Камкин.