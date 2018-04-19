Ещё
Объединенные Штаты Европы: Меркель и Макрон шлют сигнал Трампу о единстве ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

Объединенные Штаты Европы: Меркель и Макрон шлют сигнал Трампу о единстве ЕС 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Заявление Ангелы Меркель о важных решениях по реформированию Евросоюза сделано с целью подчеркнуть единство позиций Берлина и Парижа по вопросам евроинтеграции, и кроме того, адресовано администрации США. Так считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.
Германия и Франция планируют к июню принять важные центральные решения по реформированию Европы. Об этом сообщила германский канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени", — сказала Меркель.
Единство позиций
Заявление, сделанное канцлером, — очень громкое, говорит Александр Камкин, но именно эта его кромкость и пафосность заставляют думать, что все-таки больше протокольное высказывание, нежели реальная команда к действиям. «Хотя и Меркель, и Макрон — те политики, которые нацелены на продолжение евроинтеграции и превращение ЕС в Объединенные Штаты Европы», — отметил эксперт.
Это заявление стоит воспринимать, скорей, как констатацию единства позиций Франции и Германии по отношению к дальнейшему развитию ЕС, особенно в контексте роста евроскептических настроений во многих странах Европы, в том числе в Германии и Франции.
Адресовано Трампу
Что касается реальных структурных реформ Евросоюза, они уже проводятся, но, возможно, не видны невооруженным глазом.
"Это, например, Лиссабонский договор, открывающий пути для превращения Евросоюза в супергосударство. Речь идет о валютно-кредитной политике, оптимизации расходов. Есть проблемные участки еврозоны и Евросоюза, требующие вмешательства более успешных стран, возможны реформирование ЕЦБ и оборонной сферы. Тренд на создание общеевропейской армии очевиден", — сказал Александр Камкин.
Заменит ли эта армия НАТО или окажется переформатированием в рамках Альянса, — эти контуры пока очерчены достаточно схематично, но в любом случае, подчеркнул эксперт, эволюция идет, и политические элиты видят вектор развития в превращении Евросоюза именно в супергосударство.
Реплика же германского канцлера имеет нескольких адресатов. Прежде всего, она адресована американской администрации — в преддверии переговоров самой Меркель и Дональда Трампа, а также апеллирует к внутренней, европейской, аудитории.
"И, наконец, Меркель хочет подчеркнуть свою особую ответственность за будущее Евросоюза", — заключил Камкин.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Правильная энергия: Россия и Узбекистан строят новую модель двусторонних отношений Компенсации и консультации: Россия "просеет" протекционизм США через нормы ВТО Контрсанкции России оставят США без космических полетов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300541
РФ нашла способ поквитаться с США103
Российским морякам удалось сбежать с Украины126
Болгария: спасибо России, но…250
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение