Стало известно, когда провайдеры начнут хранить все сообщения и звонки россиян

Провайдеры начнут хранить переписку и записи разговоров россиян с 1 октября 2018 года. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на портале правовой информации.

В документе отмечается, что операторы, оказывающие услуги междугородней и международной телефонной связи, должны будут хранить записи разговоров и текстовые сообщения клиентов в течение 6 месяцев.

В то же время операторы, предоставляющие «телематические услуги» и услуги по передаче данных (за исключением телефонных услуг), должны будут к 1 июля обеспечить «нулевой объём» хранения передаваемой персональной информации, а с 1 октября — хранение переписки «в полном объёме» в течение 30 суток.

Кроме того, постановление обязывает провайдеров в течение 5 лет ежегодно увеличивать ёмкость хранилищ информации на 15 процентов.