Застройку Бурнаковской низины предложено приостановить

В Бурнаковской низине предложено приостановить строительство домов из-за негативного влияния работ на окружающую среду. Данный вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии сегодня, 19 апреля.

Как отметил депутат Евгений Лазарев , после того, как территорию начали активно застраивать, в Волгу стали просачиваться нефтепродукты. Однако, по мнению членов комиссии, запрет на строительство может привести к возникновению другой проблемы — появлению обманутых дольщиков.

«При решении данного вопроса необходимо руководствоваться не эмоциями, а фактами. Прежде чем делать такие заявления, нужно провести соответствующие исследования, и они уже начаты. Только когда мы получим заключение экспертов, можно будет принимать решение — приостановить застройку, ограничить или продолжать. Данный вопрос находится на контроле комиссии по экологии», — отметил председатель постоянной комиссии городской думы по экологии Михаил Кузнецов

Напомним, операция по локализации нефтяных пятен на Волге в районе Бурнаковской низины началась 6 апреля.