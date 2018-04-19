Застройку Бурнаковской низины предложено приостановить 

В Бурнаковской низине предложено приостановить строительство домов из-за негативного влияния работ на окружающую среду. Данный вопрос обсуждался на заседании постоянной комиссии городской думы по экологии сегодня, 19 апреля.
Как отметил депутат Евгений Лазарев, после того, как территорию начали активно застраивать, в Волгу стали просачиваться нефтепродукты. Однако, по мнению членов комиссии, запрет на строительство может привести к возникновению другой проблемы — появлению обманутых дольщиков.
«При решении данного вопроса необходимо руководствоваться не эмоциями, а фактами. Прежде чем делать такие заявления, нужно провести соответствующие исследования, и они уже начаты. Только когда мы получим заключение экспертов, можно будет принимать решение — приостановить застройку, ограничить или продолжать. Данный вопрос находится на контроле комиссии по экологии», — отметил председатель постоянной комиссии городской думы по экологии Михаил Кузнецов.
Напомним, операция по локализации нефтяных пятен на Волге в районе Бурнаковской низины началась 6 апреля.