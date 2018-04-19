«Добро-хэнд» открыл бесплатный магазин в костромском геронтологическом центре 

Благотворительный фонд «Второе дыхание» посетил Октябрьский геронтологический центр, где женская часть коллектива смогла совершенно бесплатно обновить свой гардероб, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Важно понимать, что в помощи нуждаются не только жители домов-интернатов, но, зачастую, и их сотрудники. Поэтому добрая акция пришлась к месту. Все женщины, которые заботятся о благе пожилых людей, смогли найти для себя обновки среди вещей, которые костромичи жертвуют «Добро-хэнду».
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Это мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству магазина с благотворительным фондом «Старость в радость».
Буквально неделю назад мы полноценно познакомились с «Добро-Хэнд», и вот уже медицинские работники Октябрьского геронтологического центра приняли в своих стенах бесплатный магазин фонда «Второе дыхание». Все-таки, в помощи и поддержке нуждается и медицинский персонал. На очереди Заволжский, Первомайский, Сусанинский и другие дома интернаты. Уже 7 мая вместе посетим Заволжский дом-интернат, — рассказал руководитель фонда «Старость в радость» Андрей ГУСЕВ.