«Добро-хэнд» открыл бесплатный магазин в костромском геронтологическом центре

Благотворительный фонд «Второе дыхание» посетил Октябрьский геронтологический центр, где женская часть коллектива смогла совершенно бесплатно обновить свой гардероб, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

Важно понимать, что в помощи нуждаются не только жители домов-интернатов, но, зачастую, и их сотрудники. Поэтому добрая акция пришлась к месту. Все женщины, которые заботятся о благе пожилых людей, смогли найти для себя обновки среди вещей, которые костромичи жертвуют «Добро-хэнду».

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Это мероприятие стало возможным благодаря сотрудничеству магазина с благотворительным фондом «Старость в радость».