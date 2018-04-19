Мать полицейского из Кшени утверждает, что её сын голодает в своём кабинете

В пресс-службе УМВД по Курской области по-прежнему опровергают информацию о том, что начальник отдела уголовного розыска ОМВД России по Советскому району Сергей Стриго проводит акцию протеста

Тамара Ивановна Рыбчак уверяет, что Сергей Стриго голодает четвёртые сутки в своём кабинете. По её словам, к сыну никого не пускают и не дают возможности передать воду и лекарство.

— Я сама с давлением из-за стресса. Отговаривала его от этой голодовки. Мне он сказал, что чувствует себя нормально, но я не верю, — говорит Тамара Ивановна, — он с детства мечтал стать военным. Отучился в училище, служил в погранвойсках на Камчатке, затем на Курилах. Всегда выполнял приказы. Дважды был в Чечне . Больше 20 лет в уголовном розыске. Начинал с опера, а дослужился до начальника отдела. Почему такое непонимание у него произошло с руководством, ума не приложу.

По словам матери Сергея Стриго, у сына за 2015-2016 годы накопилось 90 дней отгулов, и он решил уйти в отпуск на этот период.

— У него случилась травма ноги. Сергей почти 4 месяца пробыл на больничном. Вышел, а нога не зажила. Тогда он взял неотгуленный отпуск за чеченские командировки. Но и после него боли не прошли. Тогда и попросил свои законные 90 дней. Не понимаю, ведь есть же документы, почему его не пустили. Он совершенно не конфликтный человек. Я уверена, он до последнего будет голодать, — говорит пенсионерка.

В пресс-службе УМВД по Курской области настаивают, что ситуация выглядит иначе. Ранее ведомство сообщало, что Сергей Стриго в начале апреля вышел из отпуска. Сейчас начальник отдела работает в штатном режиме.

— Не понятно кому выгодно нагнетание обстановки. Человек отгулял все положенные ему дни. И вообще, если сотрудник намерен уйти в отпуск он пишет рапорт. От начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Советскому району такого рапорта нет, — сообщили в ведомстве.

На настоящий момент сам Сергей Стриго никаких заявлений по сложившейся ситуации не делал.

Алёна Мартынова