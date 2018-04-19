Чеченский «Халк» и «Руки‐базуки» встретились в Пятигорске

Кирилл Терешин , прозванный за свои синтоловые бицепсы человеком с «руками‐базуками» встретился в Пятигорске со своим интернет‐противником, чеченским школьником Асхабом Тамаевым, получившим за натуральную спортивную внешность кличку «Халк». Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

«Руки-базуки» несколько недель намеренно злил в соцсетях чеченского «Халка». Терешин оскорбительно отозвался о внешности и силовых возможностях 16-летнего спортсмена и даже избил боксерскую грушу с фотографией Асхаба.

Тамаев пообещал приехать в родной город своего интернет-оппонента, чтобы проверить кто сильнее.

Еще одна такая выходка, я приеду в Пятигорск и оторву твои «базуки»

— Асхаб Тамаев.

О том, что их встреча состоялась, свидетельствует видео-ролик: несколько молодых людей, среди которых присутствует «Халк», уверенно идут по пятигорскому проулку. Впереди них, испуганно озираясь по сторонам, движется Кирилл. Чем закончилась их встреча, на данный момент никому не известно: соцсети обоих парней не обновляются.

Подписчики бурно обсуждают, что произошло на самом деле.

Кирилл рассказал, что из-за резкого ухудшения здоровья, высокой температуры и постоянной депрессии он не хочет жить.