Чайке разрешили экспериментировать с прокурорской форме и расширили арсенал оружия 

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о прокуратуре, касающиеся обмундирования и вооружения российских прокуроров.
Новый закон наделяет генпрокурора РФ правом определять фасон и правила ношения прокурорской формы, а также знаки различия прокуроров. До этого времени порядок утверждения описания и правил ношения формы и знаков различия в законе о прокуратуре определен не был (правительством РФ устанавливались лишь порядок и нормы обеспечения обмундированием). Аналогичное право ранее по президентским указам уже получили председатель Следственного комитета РФ, а также руководители ведомств, где предусмотрено ношение военной формы.
Кроме того, расширяется арсенал, который могут иметь на вооружении прокурорские работники. Устанавливается, что прокуроры имеют право на ношение и хранение для личной защиты боевого ручного стрелкового оружия, специальных средств индивидуальной защиты и других спецсредств, а также на их применение. Типы и модели этих оружия и спецсредств будет устанавливать правительство РФ. Тем самым из закона исключена «излишняя детализация» описания типов огнестрельного оружия, положенного прокуроров, — до настоящего времени было установлено, что они могут иметь лишь пистолеты и револьверы. По мнению депутатов — авторов проекта закона, бывших замгенпрокурора Эрнеста Валеева и первого зампрокурора Москвы Юрия Синельщикова, это позволит более эффективно обеспечивать безопасность прокуроров, «проходящих службу, в том числе, в зонах проведения контртеррористических операций и за пределами Российской Федерации».