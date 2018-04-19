В Хорошево-Мневниках состоялась очередная встреча главы управы с населением

Глава управы района Хорошево-Мневники Сергей Панфилов провел плановую встречу с жителями, в ходе которой обсуждалась работа по снижению задолженности за ЖКУ.

Управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» ведется работа по взысканию задолженности. За период с 1 января 2017 года по настоящее время подано 1 356 заявлений о взыскании задолженности на сумму 75 миллионов 659 тысяч рублей, на рассмотрении в судах находятся 150 заявлений о взыскании, в службе судебных приставов — 874 исполнительных листа. В результате проделанной работы поступило 12 миллионов 36 тысяч рублей. Также ведется и досудебное урегулирование вопросов погашения задолженности за ЖКУ.

В целях предупредительной деятельности производится размещение объявлений на информационных стендах. Производится доставка претензионных писем по задолженности жителям, имеющим неоплату за ЖКУ от двух месяцев. Выполняется ежедневный автодозвон. (ео)