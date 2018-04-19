Полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих в Париже

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против вышедших на акцию протеста демонстрантов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участвующие в митинге люди после старта шествия начали забрасывать камнями и бутылками полицейских, на что правоохранительные органы и ответили слезоточивым газом.

По данным агентства, демонстранты вышли на улицы столицы из политики правительства и ряда реформ. Людям, в частности, не нравятся реформа железнодорожной компании SNCF, которая лишит ряда льгот её работников, и реформа образования, которая вносит серьёзные изменения в процесс выпускных экзаменов.