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Полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих в Париже
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Полицейские использовали слезоточивый газ против протестующих в Париже 

RT на русском 1 час назад
Полиция Парижа применила слезоточивый газ против вышедших на акцию протеста демонстрантов.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участвующие в митинге люди после старта шествия начали забрасывать камнями и бутылками полицейских, на что правоохранительные органы и ответили слезоточивым газом.
По данным агентства, демонстранты вышли на улицы столицы из политики правительства и ряда реформ. Людям, в частности, не нравятся реформа железнодорожной компании SNCF, которая лишит ряда льгот её работников, и реформа образования, которая вносит серьёзные изменения в процесс выпускных экзаменов.
Ранее во французском Марселе прошёл митинг, на котором демонстранты выступили против политики президента Франции Эммануэля Макрона.
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