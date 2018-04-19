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СМИ: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара американские крылатые ракеты
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СМИ: Сирия передала РФ неразорвавшиеся в ходе удара американские крылатые ракеты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Как сообщает источник ТАСС, обе ракеты, полученные российскими коллегами, находятся в хорошем состоянии.
Две несдетонировавшие в ходе авиаудара коалиции по Сирии 14 апреля американские крылатые ракеты «Томагавк» были переданы Дамаском Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийском министерстве обороны.
«Две крылатые ракеты, неразорвавшиеся в ходе ракетного удара США по Сирии в ночь на 14 апреля, были обнаружены сирийскими военным», — сказал собеседник агентства.
Источник добавил, что обе ракеты, полученные российскими военными, находятся в хорошем состоянии.
Несмотря на то, что «Томагавк» уже хорошо известен российским военным, всегда интересно рассмотреть, как эта ракета изменялась и модернизировалась. Такую точку зрения в интервью еженедельнику «Звезда» озвучил военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.
«"Томагавк" претерпел шесть модернизаций с конца 80-х годов XX века, и каждый раз ее конструкторы вносили в ракету нечто приниципиально новое. Так что у наших военных появилась возможность увидеть эту ракету в новом обличии.
Что же касается анализа конструкций ракеты, то здесь наиболее интересной для исследователей является, на мой взгляд, ее система управления и ее двигатель», — уточнил эксперт.
Авиаудары по Сирии силами ВВС США, Франции и Великобритании были нанесены 14 апреля. В общей сложности по сирийской территории было выпущено свыше сотни ракет, большая часть из которых была сбита при помощи ПВО.
В МИД РФ назвали истинной целью атаки коалиции на Сирию попытку дать передышку экстремистам.
ТК «Звезда»: последние новости
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