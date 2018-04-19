«Швабе» продвигает высокотехнологичное оборудование на рынок Юго-Восточной Азии

Фото: Антон Тушин

Холдинг «Швабе» , входящий в Госкорпорацию Ростех , заключил трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области продвижения отечественных высоких технологий на рынках Юго-Восточной Азии. Соглашение подписано холдингом «Швабе», сингапурской компанией Progression Pte. Ltd. и Российско-Сингапурским деловым советом (РСДС).

Алексей Груздев. Подписание соглашения состоялось в рамках ежегодного делового форума «Российско-Сингапурский бизнес-диалог». Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии с Центром зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и представления инвестиционных проектов, созданного на базе Progression Pte. Ltd. Госкорпорация Ростех приняла участие в форуме «Российско-Сингапурский бизнес-диалог» в качестве генерального партнера. Российскую делегацию возглавили заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев и заместитель министра экономического развития России

«Сотрудничество с Сингапуром в сфере инноваций и цифровых технологий активно развивается уже несколько лет. Оно отражает и высокую степень политического взаимодействия — между двумя странами давно уже существуют отношения доверия и стратегическое партнерское взаимодействие. Для нас Сингапур всегда выступал не только в качестве поставщика или потребителя, но и в качестве интегратора международных проектов в области высоких технологий», — заявил Николай Волобуев.

Напомним, в 2017 году Российско-Сингапурским деловым советом при поддержке Ростеха в Сингапуре был создан Центр зарубежного продвижения российских технологий и представления инвестиционных проектов. Его официальное открытие состоялось в декабре 2017 года во время визита генерального директора Ростеха Сергея Чемезова в Сингапур. На 2018 год на площадке центра запланирована организация трех кластерных экспозиций с участием «Швабе» в разделе «Фармацевтика и медицина», которые будут действовать в апреле, мае и с августа по октябрь.

«Кооперация нацелена на усиление позиций «Швабе» в Юго-Восточной Азии. На рынки этого региона посредством существующей в Сингапуре инфраструктуры международной торговли планируется поставлять конкурентоспособные технологии, системы и приборы для развития цифрового здравоохранения и «умных городов» — это наиболее актуальные сегодня направления и в России, и за рубежом», ‒ отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин

Согласно условиям соглашения, в Сингапуре и других странах региона Progression Pte. Ltd. и РСДС будут проводить маркетинговые исследования, организовывать бизнес-коммуникации и международные кооперации в интересах холдинга. В рамках сотрудничества планируется продвигать продукцию, инжиниринговые и производственные компетенции «Швабе», а также привлекать инвестиции в российские проекты холдинга.

В рамках международного делового форума «Российско-Сингапурский бизнес-диалог» делегация холдинга также приняла участие в работе пленарной сессии, посвященной взаимодействию России и Сингапура в сфере инноваций и цифровых технологий в здравоохранении, управлению «умным городом», инвестиционному сотрудничеству стран и другим темам.

Индонезию, Сегодня «Швабе» поставляет высокотехнологичную медтехнику в Сингапур, Вьетнам Таиланд и ряд других стран региона.

В этом году отмечается полувековой юбилей отношений двух стран. В 1968 году Советский Союз установил с Республикой Сингапур дипломатические отношения, а годом ранее были подписаны соглашения о развитии экономического сотрудничества. В связи с этим межправительственная комиссия двух стран запланировала серию межгосударственных мероприятий в области культурного и социально-экономического сотрудничества. Третья ежегодная конференция «Российско-Сингапурский бизнес-диалог» является одним из них.