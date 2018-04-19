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Около 50 избирателей в Москве теоретически могли дважды проголосовать на выборах 18 марта
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Около 50 избирателей в Москве теоретически могли дважды проголосовать на выборах 18 марта 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Центральная избирательная комиссия РФ проверит граждан, которые теоретически могли дважды проголосовать на выборах президента РФ 18 марта посредством сервиса «Мобильный избиратель», в столичных участковых комиссиях есть данные о 50 таких гражданах, сообщил журналистам в четверг председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
«Порядка 50 человек, не больше (могли дважды проголосовать — ред.). Будут проверены их подписи, пришли ли голосовать. Они подавали заявления и в другие регионы, могли и там проголосовать, могли и у нас проголосовать. Или они к нам из этих регионов прикреплялись, не могу сказать, москвичи они или нет, мы пока ничего не знаем. Проверять будет ЦИК, мы должны им отдать данные, они сверят его возможное второе место (голосования — прим. РИАМО). В понедельник будет ясно», — сказал Горбунов, отвечая на вопрос РИАМО.
Он подчеркнул, что, в соответствии с постановлением Центризбиркома, столичная Избирательная комиссия проверит пофамильно, получали ли данные лица бюллетени на избирательных участках.
«Это пока не говорит о том, что они нарушители», — подчеркнул Горбунов.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов избирателей. Инаугурация избранного президента состоится 7 мая.
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