Глава СПЧ отметил, что в «эпоху Цукерберга» fake news обретают большую силу

"Мы назвали нашу секцию «Кризис доверия в эпоху fake news», но, на мой взгляд, эпоха определена неправильно. Дело в том, что мы живем в другую эпоху. Мы с вами родились в эпоху Гуттенберга, а живем в эпоху Цукерберга. И в эпоху Цукерберга появляются fake news, безусловно", — сказал Федотов.

По его словам, в «эпоху Гуттенберга» они тоже появлялись, но не носили такого массового характера.

"Именно появление новых информационных технологий позволяет фальшивым новостям обретать очень большую силу", — добавил Федотов.

Он отметил, что в информационном пространстве существует четыре регулятора: правовая норма, рыночное регулирование, этическое саморегулирование и программный код.

"Вот через эти четыре регулятора и нужно действовать. Действовать можно только совместно, потому что интернет трансграничен, следовательно, проблемы, возникающие в интернете, трансграничны, следовательно, решение проблем тоже должно быть трансграничным", — добавил Федотов.