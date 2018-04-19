Глава СПЧ отметил, что в «эпоху Цукерберга» fake news обретают большую силу 

ЯЛТА (Крым), 19 апр — РИА Новости. Появление новых информационных технологий позволяет фальшивым новостям обретать очень большую силу, и решение проблемы должно носить трансграничный характер, так как интернет трансграничен, заявил на секции «Кризис доверия в эпоху fake news» советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
"Мы назвали нашу секцию «Кризис доверия в эпоху fake news», но, на мой взгляд, эпоха определена неправильно. Дело в том, что мы живем в другую эпоху. Мы с вами родились в эпоху Гуттенберга, а живем в эпоху Цукерберга. И в эпоху Цукерберга появляются fake news, безусловно", — сказал Федотов.
По его словам, в «эпоху Гуттенберга» они тоже появлялись, но не носили такого массового характера.
"Именно появление новых информационных технологий позволяет фальшивым новостям обретать очень большую силу", — добавил Федотов.
Он отметил, что в информационном пространстве существует четыре регулятора: правовая норма, рыночное регулирование, этическое саморегулирование и программный код.
"Вот через эти четыре регулятора и нужно действовать. Действовать можно только совместно, потому что интернет трансграничен, следовательно, проблемы, возникающие в интернете, трансграничны, следовательно, решение проблем тоже должно быть трансграничным", — добавил Федотов.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.