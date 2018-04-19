Правительство определило сроки хранения трафика в рамках «пакета Яровой» 

Правительство России утвердило правила хранения данных по так называемому «пакету Яровой». Правила вступают в силу с 1 июля 2018 года. Они регламентируют хранение операторами связи текстовых сообщений пользователей, голосовых данных, изображений, звуков, видео— и аудиосообщений. С 1 октября операторы должны будут осуществлять хранение в полном объеме трафика пользователей за последние 30 суток. Впоследствии операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.
Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию.
Требование «пакета Яровой», которое больше всего волнует телеком-отрасль, — необходимость хранить не только информацию о передаче сообщений, но и их содержание. Участники рынка и эксперты неоднократно заявляли, что для хранения такого объема данных в России нет достаточной инфраструктуры, а на ее создание потребуются колоссальные затраты, что приведет в конечном счете к удорожанию услуг связи.
Минкомсвязь предлагало сократить срок хранения данных до одного месяца и наращивать объем хранимой информации постепенно — в течение пяти лет. По оценкам министерства, при таком сроке хранения затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. Глава Минкомсвязи также подчеркивал, что в любом случае у операторов останется не так много времени для реализации требований закона.