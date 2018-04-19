С улицы в Печатниках убрали незаконный рекламный щит

Незаконную рекламу о покупке цветмета убрали с Южнопортовой улицы, она находилась рядом с домом 42, стр. 10. С просьбой убрать щит на портал «Наш город» обратился местный житель.

«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж конструкции, указанной в обращении», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале за подписью генерального директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городская реклама и информация» Павла Семенова

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. (то)