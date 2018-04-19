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С улицы в Печатниках убрали незаконный рекламный щит
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С улицы в Печатниках убрали незаконный рекламный щит 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Незаконную рекламу о покупке цветмета убрали с Южнопортовой улицы, она находилась рядом с домом 42, стр. 10. С просьбой убрать щит на портал «Наш город» обратился местный житель.
«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж конструкции, указанной в обращении», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале за подписью генерального директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городская реклама и информация» Павла Семенова.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. (то)
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